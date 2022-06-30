AK Partili Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı istifa etti! Bir kadınla fotoğrafları sızdı

SİNOP'un Boyabat ilçesinin AK Partili Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, görevinden istifa etti. Vatandaşlar vazgeçirmeye çalıştı ancak o kararından dönmedi. Bir kadınla fotoğrafları sızdırılan Çakıcı, kirletme çabalarının 6 ay öncesinden başladığını, kendisiyle uğraşanların savcılıkta ortaya çıkacağını söyledi.

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Boyabat Belediye Başkanı Şefik Çakıcı, belediye binası önünde yaptığı basın açıklamasıyla istifasını duyurdu. “20 yıllık siyasi hayatımda annelerimizin ninelerimizin gözyaşı oldum, çocuklarımızın gülüşü oldum, hastanedeki hasta, okuldaki öğrenci, sanayideki işçi oldum. Gece-gündüz çalıştım sizlerin o yüzünü ak etmek için. Dimdik gezdirmek için gece gündüz çalıştım" dedikten sonra şöyle devam etti:

6 ay önce başlayan sürecin sonuna geldim

"Cumhurbaşkanımızla yol yürümekten gurur duydum. AK Parti'li olmaktan gurur duydum. Bu meydanlarda ve sokaklarda yüz yıl geçse de sizlerin eserleri konuşulacak, bu meydan konuşulacak. Sizleri anlıyorum size yakışmadı, bana da yakışmadı bu ayrılış. Ama ben sizlere yanlış yapmadım, 6 ay öncesinden gerçek olmayan hesaplarla sahte hesaplarla kirletmeye başlayan bir sürecin sonuna geldim. Partimi düşünerek sizleri düşünerek istifa kararı alıyorum.”

“Savcılıkta ortaya çıkacak”

Belediyede çalışan bütün emekçilere ayrıca teşekkür eden Çakıcı, konuşmasının devamında, “Bu kardeşinizin size yanlışı olmadı. Çirkin iftiralarla sürecin sonuna böyle getirdiler. Ama bunların hepsi savcılıkta ortaya çıkacak” ifadelerini kullandı.

Halk engel olmaya çalıştı

Gözyaşlarını tutamayan Çakıcı’nın konuşmasını izleyen Boyabat halkı “Boyabat’ı Boyabat yapan başkan, istifa yok, kabul etmiyoruz” gibi söylemlerle vazgeçirmeye çalıştı. Çakıcı’yı omzuna alan kalabalık sevgi gösterisinde bulundu. Ardından orda bulunan tüm vatandaşlar Çakıcı ile birlikte belediye binasının içine girdi.