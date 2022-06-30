HDP cumhurbaşkanı adayını belirledi! 'Çatı aday Ekrem İmamoğlu olsun'

MİLLET İttifakının cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları sürerken, 6'lı masanın görünmez ortağı olarak nitelenen HDP, muhalefetin 'çatı' ayanı belirledi. HDP'nin 'çatı aday' olarak Ekrem İmamoğlu'nu önereceği belirtiliyor.

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Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, HDP'nin çatı aday olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu önereceğini iddia etti. İşte Selvi'nin yazısından çarpıcı bazı bölümler...

- 6’lı masada cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi konusunda çok karmaşık bir tablo söz konusu. Formüller arasında en kolay olanı Kılıçdaroğlu’nun ortak adaylığı. Neden?

- Çünkü 6’lı masa cumhurbaşkanı adayını belirlese de HDP’nin desteği olmadan seçtirmesi mümkün görünmüyor. HDP ise karar alma süreçlerinde yer almak istiyor. Bu arada HDP Eş Genel Başkanları Mithat Sancar ve Pervin Buldan, Selahattin Demirtaş’ı ziyaret ettiler.

- Elbette ki HDP kongresi konuşuldu ama cumhurbaşkanı adaylığının da gündeme geldiği söyleniyor. HDP’nin çatı adayı modelini önermesi bekleniyor.

- HDP, Akşener ve Yavaş seçeneklerini elemişti. Çatı adayı olarak Ekrem İmamoğlu’nu önermesi bekleniyor. Bu durumda Kılıçdaroğlu’nun hesapları altüst olacak demektir.