Kadınlar kocalarına gizlice 'iktidarsızlık ilacı' içiriyor! Çin basını iddiası

ÇİN'de ortaya çıkan iddiaya göre, kadınların kocalarına gizlice 'iktidarsızlık ilacı' içirdiği öne sürüldü. Söz konusu iddianın yayılması üzerine ilacın satışları artınca Çin yasak getirmek zorunda kaldı.

Abone ol

Çin'den akıllara durgunluk verecek bir haber geldi. Çin'de pek çok kadının eşlerinin kendilerini aldatmasının önüne geçmek için kocalarına gizlice ilaç verdiği iddia edildi. Çin'de yayın yapan Global Times'ın haberine göre, sosyal medyada viral olan bir makalede kadınların kocalarına sentetik bir östrojen verdiği iddiası yer aldı.

Satışları arttı

Aynı haberde 'dietilstilbestrol' isimli bu maddenin erkeklerin cinsel gücünü azalttığı belirtildi. Bu makalenin özellikle mesajlaşma uygulaması WeChat'te yayılması üzerine söz konusu maddenin satışlarında ciddi artış görüldü.

Gizlice satmaya başladılar

Kısa sürede harekete geçen Çinli yetkililer 'dietilstilbestrol'un satışını yasakladı. Ancak bazı satıcıların ilacı kokusuz ve suda çözünen toz halinde internette gizlice sattığı öne sürüldü.

DSÖ'den uyarı: Kanserojen

DSÖ bu maddeyi kanserojen olarak nitelendiriyor ve uzak durulmasını tavsiye ediyor. İlacın etkisini 15 gün içerisinde gösterdiğinin altını çizen uzmanlar ilacın etkisinin sona ermesi için ise en az 21 güne ihtiyaç duyulduğunun altını çiziyor.

Kadınlar ceza alabilir

Bu ilacı gizlice eşlerine içirerek sağlıklarını riske atan kadınların ceza alabileceği de gelen bilgiler arasında.