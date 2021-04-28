İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlamasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan eleştiren Akşener, "Kürsü delikanlısı Sayın Erdoğan, nefret ettiği rahmetli İnönü'nün Johnson mektubuna koyduğu postayı Biden'a koyamıyor" dedi.

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında konuştu. Akşener'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Sayın Erdoğan'ın 23 Nisan'da 83 milyon vatandaşımızın gözüne bakarak yaptığı vatan tarif için önce yanlış mı duydum dedim. 'Toprak kan dökülmemişse vatan olmaz' dedi. 'Ben bunu şuna benzetiyorum' onun sözleriyle söylüyorum. 'Arazi var, arsa var. Araziyi arsaya dönüştürmek için belli bir bedel ödemek gerekiyor. Aksi takdirde arazinin bir anlamı yok.'

- Aynen böyle dedi. Türk devletini idare eden birine vatan nedir anlatmak zorunda kalmak için utanç duyuyorum. Baş müteahhit Erdoğan, vatanı da kupon arazi zannediyor.

- Vatan dendiğinde milletçe yüreğimiz titrerken, mehmetçik can verirken, kendisi vatanı rant peşinde koşup araziler parsellemek için görüyorum. 'Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır, toprak, uğrunda ölen verse vatandır' dizelerindeki kutsiyete bakın bir de bu dizelerden hareketle aklına arsanın ücretinden başka bir şey gelemeyen vicdansızlığa bakın. Allah ıslah etsin.

- Sayın Erdoğan ve şürekası: Vatan, sizin kupon araziniz değil, şehitlerimizin bize emanetidir.

O gün memleket meselesini toplasaydın...

- Geçen sene Kurban Bayramı'nda benzer bir krizde 'Ülkenin Cumhurbaşkanı olarak muhalefeti de dahil ettiğin bir memleket masası topla, sorunları ortaya koy, bilgileri atar. Muhalefet lideri de görüşlerini bildirsinler ve ortaya bir karar çıksın. Ondan sonra da Türkiye'nin birliği içinde bir tablo ortaya çıksın' demiştim. Bunun karşısında her türlü hakaretle karşılaştım.

- O gün memleket meselesini toplasaydın, bugün Mr. Erdogan olmak zorunda kalmazdın. Keşke yapabilse ama yapamaz. Türkiye'yi ekonomik ve diplomatik alanda öyle karanlık bir cendereye soktu ki bir çift laf edecek cesareti bile bulamıyor.

- Kürsü delikanlısı Sayın Erdoğan, nefret ettiği rahmetli İnönü'nün Johnson mektubuna koyduğu postayı Biden'a koyamıyor. Beğenmediği rahmetli Ecevit'in dünyayı karşısına almak pahasına Kıbrıs'ta gösterdiği dirayeti Biden'a karşı gösteremiyor. Zerre hazzetmediği rahmetli Demirel'in İncirlik Üssü'ne Türk bayrağı diken dik duruşunun yanından bile geçemiyor.

Reva gördükleri: Ekonomide bitik, dış dünyada ezik Türkiye

- O diline sakız ettiği eski Türkiye'nin başbakanlarının, memleketin zor zamanlarında gösterdiği devlet insanlığının kırıntısını bile gösteremiyor. Sayın Erdoğan'ın bize yutturmaya çalıştığı yeni Türkiye, aslında yenik Türkiye'dir. AK Parti'nin bu millete reva gördüğü ekonomide bitik, dış dünyada ezik Türkiye'dir. Buna izin vermeyeceğiz.

- Türkiye'nin bir kabile devleti olmadığını söyleyen Akşener, "Damadını sevdiğin kadar Türkiye'yi de seveceksin. Rıza Sarraf'ı koruduğun kadar devletini de kollayacaksın. O 5 müteahhitin kesesini dert ettiğin kadar, milletin kesesini de dert edeceksin.

- Öyle kürsüden tarihi nutukları atıp bildiğimizi bize anlatarak konuyu geçiştirmek yok. Kuyruğu kıstırıp milleti hazirandaki görüşmeyle oyalanmak yok. Türk milleti senden adım bekliyor.

Erken seçim çağrısı yaptı

- Makamına yakışır bir cevap vermeni, kırk yılda bir devlet insanlığı bekliyor. Ya oturduğun koltuğun ciddiyetiyle durumun gereğini yap, ya da beceriksizliğini kabul et ve memleketi seçime götür. Ya saray sefasını bırakıp işini yap, ya da sandık gelsin, milletimizden yetkiyi alıp biz gerekeni yapalım.

- Gençlerimiz sürekli hak aramakla aç kalmak arasında tercih yapmak zorunda kalıyor. Sevgili gençler, geleceğe karamsar yaklaşmanız normal. Kendinizi çaresiz hissediyor olmanız da normal. Sizin hakkınızda abuk sabuk racon kesenlere kafayı yakmayın. Faturayı size kesenlere kulak asmayın. Sorunun sizde olmadığını sakın aklınızdan çıkarmayın.

- Türkiye size hak ettiğiniz hayatı verebilecek bir ülke. Bu günler de elbet geçecek. O sandık gelecek, sizi yarı yolda bırakan iktidar gidecek. Siz sandığa geleceksiniz, onlar da tıpış tıpış gidecek. Onlar asansörle inerken, biz merdivenleri koşa koşa çıkıyoruz.