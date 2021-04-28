BIST 1.391
DOLAR 8,19
EURO 9,89
ALTIN 466,55
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Honda modelleri ile gücünüzü keşfedin

Kırıkkale'de kamyonet kontrolden çıkıp ağaca çarptı! Anneden acı haber geldi

Demirören Haber Ajansı

KIRIKKALE'de kontrolden çıkan kamyonet yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mustafa Ö. (41) ile 5 aylık kızı Hiranur yaralandı, eşi Nahide Ö. (37) hayatını kaybetti.

Abone ol

Kaza, 07.00 sıralarında Kırıkkale-Kırşehir karayolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Mustafa Ö. yönetimindeki 27 Z 4671 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada sürücü Mustafa Ö. ile 5 aylık kızı Hiranur yaralanırken, eşi Nahide Ö. araç içinde sıkıştı.Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kamyonette sıkışan Nahide Ö.'nün hayatını kaybettiği belirledi.

Baba ve kızı, sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Nahide Ö.'nün cenazesi de araçtan çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dünyanın en büyüğü Van'da ortaya çıktı! Aslana benziyor gören şaştı kaldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Burak Elmas, Galatasaray başkan adaylığı için resmi başvuruyu yaptı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
28 Nisan altın fiyatları! Gram fiyatı 466,5 lira seviyesinden işlem görüyor
Memurlara bayram tatili kaç gün oldu 2021 ne zaman başlıyor?
Görenler şaştı kaldı! Mekke'ye ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Hasan Kartal: Galatasaray oyuncumuzu ayarttı, arkadan dolanmak yanlış
Ne zaman rahatlayacağız? Bilim Kurulu Üyesi Levent Akın tarih verdi
İzmir depremi operasyonu! 13 kişi gözaltında biri kentsel dönüşeme izin vermeyen ev sahibi
Esenler'de 18 yıllık birikimi 130 bin lirayı saniyeler içinde kaybetti
Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Medipol Başakşehir hayati randevuda
Yorumlar