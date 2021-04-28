İSTANBULda bir binanın bahçesinde oyun oynayan 12 yaşındaki çocuk iki duvar arasına düştü. İki duvar arasına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri duvarı kırarak kurtarırken, mahalleli bina yapımında ihmali olduğu iddia edilen müteahhide tepki gösterdi.

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Olay, dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Anadolu Mahallesi Sır Sokak'ta meydana geldi. Binanın bahçesinde oyun oynayan 12 yaşındaki Caner Öztaş iki duvarın arasına düştü. İki duvarın arasında sıkışan çocuğun arkadaşları hemen annesi Nuray Öztaş’a haber verdi. Olay yerine gelen anne çocuğunu sıkıştığı yerden çıkartamayınca itfaiye ekiplerine haber verildi.



Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iki duvar arasına sıkışan çocuğu kurtarmak için çalışma başlattı. Duvar hidrolik makasla kırılarak çocuk çıkartılırken, mahalle sakinleri bina yapımında ihmali olduğu iddia edilen müteahhide tepki gösterdi.



"Burada bir tek benim çocuğum yok, bir sürü çocuk var"

Anne Nuray Öztaş, “Burada bir tek benim çocuğum yok, bir sürü çocuk var. Bu çocukların hepsi bizim ama böyle bir ihmalkarlık olabilir mi? Bunu hangi müteahhit yaptıysa ben bulunup cezalandırılmasını istiyorum. Benim çocuğumun başına bir şey gelseydi ben o müteahhidi ne yapardım biliyor musun” dedi.