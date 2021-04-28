Bugün orucun kaçıncı günü 2021 28 Nisan kaç gün kaldı?

Ramazan ayının ortalarına yaklaşırken birçok vatandaş Ramazan bayramı ne zaman, arefe gününe kaç gün kaldı araştırması yapmaya başladı. 2021 yılında orucun son günü, Ramazan bayramı arefesi 12 Mayıs çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan bayramı ise 13 Mayıs perşembe başlayacak.

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11 ayın sultanı Ramazan ayının ortalarına geldik 13 Nisan'da başlayan orucun bugün 16. günü. Ramazan bayramının yaklaşması ile birlikte birçok vatandaş arefe günü ne zaman, 2021 ramazan bayramına kaç gün kaldı ve kaç gün tatil araştırması yapmaya başladı. 2021 yılında son orucun açılacağı arefe günü 12 Mayıs çarşamba gününe denk geliyor. Ramazan bayramı ise 13 Mayıs perşembe günü başlıyor. 3 gün süren ramazan bayramı cumartesi günü sona erecek.

Arefe ne zaman: Ramazan ayı Nisan ve Mayıs aylarında idrak ediliyor. 13 Nisan tarihinde başlayan Ramazan ayının arefe günü 12 Mayıs Çarşamba gününe denk gelmektedir. Müslümanlar bayrama kadar farz olan oruç ibadetini yerine getirecekler. 12 Mayıs’ta Ramazan Bayramı arefesinde son oruç tutulacak.

Arefe günü ibadetleri: Arefe gününde şu ibadetler yapılabilir; duha namazı (kuşluk namazı), tesbih namazı ve şükür namazı kılınabilir.

Tövbe istiğfar, salavat, kelime-i tevhid okumak tavsiye edilen ibadetlerdendir.

ihlas Suresi okumak tavsiye edilir. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v) şöyle buyurmuştur “İhlas suresini kim arefe günü akşamı 1000 defa okursa Allahü Teala ona istediğini verir.”

Peygamber Efendimiz bugün için “En hayırlı, kabulü şayan olan dua, Arefe Günü yapılan duadır” şeklinde bir Hadis söylemiştir. Müslümanlar bugünü oruç, namaz ve dua eşliğinde geçirmelidir.

Tövbe Namazı Kılmak: İkindi namazını kıldıktan ve Arefe Duasına başlamadan önce göğün altında iki rekat namaz kılmalı ve Hak Teala'nın huzurunda günahlarını itiraf ederek ikrar etmelidir. Böylece Arafat sevabına nail olsun ve günahları bağışlansın.

Mahsus Namaz: Zeval vakti olduğunda göğün altına çıkmalı (yani açık alanda olmalı) öğlen ve ikindi namazlarını ruku ve secdesini güzel bir şekilde yaparak kılmalı. Namazları bittikten sonra iki rekat namaz kılmalı. Namazın birinci rekatında Fatiha Suresinden sonra ihlas suresini, ikinci rekatta Fatiha Suresinden sonra Kafirun Suresi okunmalıdır.

Ramazan bayramı tatili kaç gün?

Ramazan Bayramı 1. gün: 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. gün 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. gün 15 Mayıs Cumartesi