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Fatih Altaylı: Dezenfektanı stok yaptım; içinde alkol var, yasaklarlar diye korktum

Gazeteci Fatih Altaylı, 17 günlük tam kapanma sürecinde alkol satışının yasaklanmasını eleştirdi. Altaylı, dezenfektanı stok yaptığını belirterek "Biliyorsunuz alkol satışı yasaklandı, belki bunu da yasaklarlar, bunda da alkol var diye stok yaptım. Çünkü içinde alkol var diye bunu da yasaklayabilirler diye korktum" dedi.

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Fatih Altaylı, 29 Nisan saat 19:00'da başlayıp 17 Mayıs saat 05:00'e kadar sürecek tam kapanma sürecinde alkol satışının yasaklanmasına tepki gösterdi.

Habertürk TV'de yayınlanan Teke Tek programında izleyicilerin kendisine "Tedbirleri artırdın mı, neden masada 2 tane dezenfektan var?" diye sorduğunu söyleyen Altaylı, "Biliyorsunuz alkol satışı yasaklandı, belki bunu da yasaklarlar, bunda da alkol var diye stok yaptım. O yüzden 2 tane var. Çünkü içinde alkol var diye bunu da yasaklayabilirler diye korktum" sözleriyle tepkisini gösterdi.

Altaylı, "Biliyorsunuz ne alakası varsa, yasaklar döneminde alkol satışı da yasaklandı. O yüzden stok yapıyorum" ifadesini kullandı.

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