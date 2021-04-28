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Sivas'ta feci kaza! Otomobiller çarpıştı şarampole uçtu: Yaralılar var

Demirören Haber Ajansı

SİVAS'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

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Kaza, saat 17.30 sıralarında Paşabahçe Yolu Niksar Caddesi Tavra Deresi mevkisinde meydana geldi. Ramazan Ateş yönetimindeki 58 FS 467 plakalı otomobil karşı yönden gelen Mustafa Hakan Bilen yönetimindeki 34 BDM 521 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile Bilen yönetimindeki otomobil şarampole devrildi.

Kazada her iki araç sürücüsü ile şarampole inen otomobilde bulunan Semanur Doğan yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. 

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