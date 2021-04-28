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Sergen Yalçın, Steven Caulker'i istiyor! Maaşı bile belli

Beşiktaş, Alanyaspor ile sezon sonunda sözleşmesi sona erecek İngiliz savunmacı Caulker için harekete geçiyor.

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Beşiktaş, yeni sezonun transfer çalışmalarına başladı. Rachid Ghezzal ve Valentin Rosier'in bonservislerini almak adına görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, diğer yandan Kenan Karaman, Salih Uçan ve Salih Özcan ile temas halinde. Kartal, yeni sezon için kadrosuna stoper takviyesi de yapacak. Hedef ise bir yerli ve bir yabancı transferi.

Steven Caulker'i istiyor
Sabah gazetesinin haberine göre; Teknik direktör Sergen Yalçın, bu mevki için özellikle Alanyaspor formasını giyen Steven Caulker'i istiyor. Deneyimli hoca, kulübüyle sözleşmesi haziran ayında bitecek 29 yaşındaki oyuncu için yönetime olumlu rapor verdi.

Yıllık 1 milyon Euro'nun altında bir rakam
Bu transferde bonservis bedeli ödemeyecek olan siyah-beyazlılar, oyuncuyla yıllık 1 milyon Euro'nun altında bir rakama anlaşmayı planlıyor. Beşiktaş, lig biter bitmez Steven Caulker ile pazarlık masasına oturacak.

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