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Capital Economics'in yıl sonu dolar tahmini korkuttu

Londra merkezli ekonomik araştırma danışmanlığı şirketi Capital Economics, 2021 yılı sonu için TL/dolar paritesinin 9,50, 2022 sonunda ise 10,50 olacağı yorumunu yaptı.

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Londra merkezli ekonomik araştırma danışmanlığı Capital Economics kuruluşunun değerlendirmesinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) gelecek birkaç ay içinde faizde gevşetme politikasına başlamasının beklendiği belirtildi.

Dolar/TL paritesinde yıl sonuna kadar yüzde 10 civarında yükseliş öngörüldü.

Yıl sonu itibarıyla TCMB gösterge faizinin 500 baz puan azaltılarak yüzde 14,00'e ineceği tahmini yapan kuruluş, dolar/TL paritesinin 2021 sonunda 9,50, 2022 sonunda ise 10,50 olacağı yorumunu yaptı.

TL'de düşüş ile yükselen enflasyon rakamlarının gelecek yıl TCMB'yi yeniden para politikası sıkılaştırmasına yönlendireceğini de ifade eden Capital Economics, Türkiye'de bu yıl yüzde 4,8, gelecek yıl yüzde 3,3-3,8 büyüme öngörüsünde bulundu.

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