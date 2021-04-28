Real Madrid-Chelsea kapışmasında gülen olmadı

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile Chelsea 1-1 berabere kaldı.

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Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında Real Madrid ile Chelsea karşı karşıya geldi. Madrid'deki Alfredo di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Chelsea, 14'te Christian Pulisic'in attığı golle öne geçti.

Pulisic, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan ilk ABD'li oyuncu ve bu aşamada Chelsea formasıyla fileleri havalandıran en genç isim oldu (22 yaş 221 gün).

29. dakikada sahneye Real Madrid'den Karim Benzema çıktı. Kariyerindeki 71. Şampiyonlar Ligi golünü kaydeden Fransız forvet, maçın skorunu ilan etti.

Karşılaşmanın rövanşı İngiltere'nin başkenti Londra'da, 5 Mayıs'ta oynanacak.