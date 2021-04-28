BIST 1.392
DOLAR 8,23
EURO 9,93
ALTIN 467,36
HABER /  SPOR
ADV Ramazan'da umut var
ADV Honda modelleri ile gücünüzü keşfedin

Real Madrid-Chelsea kapışmasında gülen olmadı

Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Real Madrid ile Chelsea 1-1 berabere kaldı.

Abone ol

Şampiyonlar Ligi'nde yarı final ilk maçında Real Madrid ile Chelsea karşı karşıya geldi. Madrid'deki Alfredo di Stefano Stadı'nda oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi. Chelsea, 14'te Christian Pulisic'in attığı golle öne geçti.

Pulisic, Şampiyonlar Ligi yarı finalinde gol atan ilk ABD'li oyuncu ve bu aşamada Chelsea formasıyla fileleri havalandıran en genç isim oldu (22 yaş 221 gün).

29. dakikada sahneye Real Madrid'den Karim Benzema çıktı. Kariyerindeki 71. Şampiyonlar Ligi golünü kaydeden Fransız forvet, maçın skorunu ilan etti.

Karşılaşmanın rövanşı İngiltere'nin başkenti Londra'da, 5 Mayıs'ta oynanacak.

ÖNCEKİ HABERLER
Samsun'da birden ayağında sıcaklık hissettiğini söyledi! Polisi inandıramadı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
İsmail Balaban nişanlısı kimdir annesi bildiğin gibi değil dedi ifşa etti
İzmir'de 21 yaşındaki 'üfürükçü'ye 10 yıl hapis cezası verildi
Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine "tam kapanma" nedeniyle ara verildi
İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütü operasyonu! 11 şüpheli hakkında yakalama kararı
İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütü operasyonu! 11 şüpheli hakkında yakalama kararı
İstanbul'da "tam kapanma" öncesinde hareketlilik! Şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı
THY'den yurt içi uçuşlarla ilgili açıklama: Seyahat izin belgesi ve HES kodu zorunlu olacak
Kahramanmaraş'ta şüpheli ölüm! Bir kadın apartman bahçesinde ölü bulundu
Yorumlar