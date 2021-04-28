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THY'den yurt içi uçuşlarla ilgili açıklama: Seyahat izin belgesi ve HES kodu zorunlu olacak

Türk Hava Yolları, tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşları ile ilgili önemli bir açıklamada bulundu.

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Türk Hava Yolları (THY), Kovid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulanacağı 29 Nisan-17 Mayıs'ta gerçekleştirilecek yurt içi uçuşlarında, seyahat izin belgesi ve HES kodunun zorunlu olacağını duyurdu.

THY'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"29 Nisan-17 mayıs 2021 tarihleri arasında yurt içinde seyahat etmeyi planlayan yolcularımız, seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri ve uçuşa elverişli HES kodunu sağlamaları durumunda seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir. Güncel gelişmeler için sosyal medya hesaplarımızı ve web sitemizde yer alan duyurularımızı takip edebilirsiniz."

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