BM öncülüğünde Cenevre'de başlayan gayriresmi Kıbrıs Konferansı'nda Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bir araya geldi.

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Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde başlayan, 5 1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konferansında, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşme sona erdi.

İkili görüşme, BM Cenevre Ofisi'ne yakın bir bölgede bulunan InterContinental Hotel'de gerçekleşti.

Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmede, Tatar'a KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, görüşme çıkışında açıklama yapmadı.

Öte yandan, BM'ye yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Guterres, taraflardan basına açıklama yapması konusunda telkinde bulundu.

Guterres'in, Güney Kıbrıs Rum yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

BM Genel Sekreteri, akşam da Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere heyet başkanları onuruna bir resepsiyon verecek.

Öte yandan, İsviçre polisinin otel etrafında geniş güvenlik önlemleri aldığı görüldü. Polis, görüşmelerin yapıldığı otele giden ana yollarda araçları durdurarak arama yaptı.

Konferansta Türkiye'yi, başında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bulunduğu heyet temsil ediyor.

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, BM Genel Sekreteri Guterres ile görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde başlayan, 5 1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konferansında BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar arasındaki ikili görüşme sona erdi.

İkili görüşme, BM Cenevre Ofisi'ne yakın bir bölgede bulunan InterContinental Hotel'de gerçekleşti ve yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Tatar, görüşme sonrası konakladığı otelde KKTC basınına değerlendirmelerde bulundu.

Toplantının verimli geçtiğini söyleyen Tatar, Guterres'in Kıbrıs konusunu iyi bildiğini ve tecrübeli olduğunu vurguladı.

Görüşlerini BM Genel Sekreterine aktardıklarını söyleyen Tatar, pozisyon ve iyi niyetlerini ortaya koyduklarını ve Kıbrıslı Türklerin hep mağdur olduğunu dile getirdiklerini belirtti.

Tatar, Guterres'in 2017'de Crans Montana'da da görüşmeleri yürütmesinden dolayı konuya hakim olduğunu dile getirerek, "Gutteres konuyu (Kıbrıs meselesi) biliyor, meseleyi biliyor. Şimdi artık diğer tarafla da görüşecek. Meseleyi yoğun olarak yarın ve öbür gün tartışacağız. Meseleleri Crans Montana'da da yaşadığından tartabildiğini, tecrübesi olduğunu gözlemledim. Bakıp göreceğiz." dedi.

5 1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferans, BM Genel Sekreteri Guterres ve KKTC Cumhurbaşkanı Tatar arasındaki ikili görüşmeyle başlamıştı.