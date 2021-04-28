BIST 1.392
DOLAR 8,21
EURO 9,94
ALTIN 468,42
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Honda modelleri ile gücünüzü keşfedin

Ağrı'da korkunç olay! Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü

AĞRI Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru M. D., tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı.

Abone ol

Olay dün akşam saatlerinde pansiyonda meydana geldi. Kadın polis memuru E.Ç. ile M.D. henüz bilinmeyen nedenle tartıştı. M.D.'nin, silahla ateş açtığı kadın meslektaşı E.Ç. olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi geldi. Yaşamını yitiren E.Ç.’nin cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı, Gözaltına alınan M.D. ise ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Mısır tezkeresi kabul edildi! Meclis'te gerginlik
Anneler Günü için süper fırsatlar!
Cenevre'de kritik Kıbrıs zirvesi!
Cerablus'ta eş zamanlı bombalı saldırı
Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı
Hatayspor'dan Gençlerbirliği'ne 3 gollü uğurlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan Biden’a neden gürlemedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekli bayram ikramiyesinin 1100 TL olacağını açıkladı
Türkiye 27 Nisan 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Kovid-19 tablosu
MLS takımları Burak Yılmaz’ı istiyor
Yorumlar