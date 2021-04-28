BIST 1.392
DOLAR 8,23
EURO 9,93
ALTIN 467,36
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Ramazan'da umut var
ADV Honda modelleri ile gücünüzü keşfedin

İstanbul merkezli 2 ilde organize suç örgütü operasyonu! 11 şüpheli hakkında yakalama kararı

İSTANBUL merkezli 2 ilde organize suç örgütü üyesi olduğu iddia edilen 11 şüphelinin yakalanması için operasyon başlatıldı.

Abone ol

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultanbeyli, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde, tefecilik, nitelikli yağma, silahlı tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarına karıştığı gerekçesiyle 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, karar doğrultusunda 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Devam eden operasyon kapsamında bazı şüphelilerin yakalandığı, adreslerdeki aramaların sürdüğü öğrenildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da "tam kapanma" öncesinde hareketlilik! Şehir dışına çıkmak isteyenler nedeniyle trafik yoğunlaştı
Anneler Günü için süper fırsatlar!
THY'den yurt içi uçuşlarla ilgili açıklama: Seyahat izin belgesi ve HES kodu zorunlu olacak
Kastamonu'da 3 köy evi ile 1 otomobil yandı! 2 kişi hayatını kaybetti
Ağrı'da korkunç olay! Polis memuru tartıştığı kadın meslektaşını silahla vurarak öldürdü
Cenevre'de kritik Kıbrıs zirvesi!
Adana'da 3 çocuğunu öldüren anneye 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis
Cerablus'ta eş zamanlı bombalı saldırı
Kamuda çalışanlar için idari izin kararı! Bayram tatili 9 güne çıktı
Anadolu Efes maçı son çeyrekte Real Madrid'e verdi
Yorumlar