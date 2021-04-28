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Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerine "tam kapanma" nedeniyle ara verildi

BURSA ile İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferleri tam kapanma dönemi nedeniyle yapılamayacak.

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BUDO seferlerine tam kapanma döneminde ara verilecek. Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Şirketi Burulaş'ın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle 26 Nisan 2021'de alınan şehirler arası sokağa çıkma yasakları kapsamında, 30 Nisan'dan 17 Mayıs'a kadar BUDO seferlerimize ara verilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

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