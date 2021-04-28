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İstanbul'da yaşlı kadın eşarpla boğulup yakılarak öldürüldü: Haince bir pusuya düşürülüyor

İhlas Haber Ajansı

İSTANBUL'da kreş öğretmeni tarafından eşarpla boğulmaya çalışılarak yakılan kadının komşuları, “Biz öğretmeni tanımıyoruz, ama Gülcemal teyze çok iyi birisiydi” dedi.

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Bağcılar’da, önceki gün Güneşli Mahallesi’nde kreş öğretmeni Gözde A, komşusu olan 71 yaşındaki Gülcemal Ç’yi (71) evinde eşarpla boğmaya çalışıp yaktıktan sonra kolundaki altınları gasp etmişti. Yaşlı kadını gasp eden kişi, olayın ardından yanıklar içindeki kadını bırakıp kayıplara karışmıştı. Yakılan kadın, olayın ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınmıştı.

Şüphelinin yakalanması için Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatmıştı.  Polis, olayı gerçekleştiren kişinin, aynı apartmanda oturan 34 yaşındaki Gözde A. adlı kreş öğretmeni kadın olduğunu belirlemiş ve yakalamıştı. Altınları muhafaza altına alan emniyet ekipleri, Gözde A.’yı sorguladıktan sonra adli makamlara sevk etmişti.

"İnsanlık mıdır, insanlık namına bunu kınıyorum"
Olaydan dolayı çok üzüldüklerini Gülcemal Ç’nin komşusu Fırat Başar, “Çok sevdiğimiz bir ablamız, kendisi bu binada oturuyor. Yıllardır kimseye bir zararı dokunmamıştır. Kendisi haince bir pusuya düşürülüyor. Git gel yapılıyor, ama bu kimseye zararı dokunmayan bir teyzemizdir. Kendisini öz annemiz gibi seviyoruz. İşte evine gelip gidiyorlar, öğretmen diye bilinen bir kadın tarafından. Kadının elindeki bileziklerini alıp, haince yakılıp yıkılıyor. İnsanlık mıdır, insanlık namına bunu kınıyorum” diye konuştu.

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