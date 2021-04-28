Prof. Dr. Mehmet Ceyhan kahreden haberi duyurup çok net uyardı!

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, yeni tip koranavirüse karşı uyarıda bulunduğu açıklamalarında tam kapanma ile ilgili değerlendirmelerini sürdürdü.

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Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Haber Global Ana Haber'de salgın ve tam kapanmaya ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Mutantın çocuklardaki riskini ortaya koyan Ceyhan, ''Bugün hastanede 2,5 yaşındaki çocuk hastamızı kaybettim. Mutant virüsün özelliği çocuklarda daha etkili" dedi.

"Salgının hızını yavaşlatır, aşı için zaman kazanırız"

Yeni tip koronavirüse karşı uyaran Ceyhan, ''Bugün hastanede 2,5 yaşındaki çocuk hastamızı kaybettim. Mutant virüsün özelliği çocuklarda daha etkili. Tam kapanmayı Çin dışında hiçbir ülke yapamadı. Tam kapanma, salgının hızını yavaşlatır, aşı için zaman kazanırız. Ancak alınan tedbirlerin eğer uygulanırsa." dedi.

"Birden tedbirsiz yaşama dönersek anlamı kalmaz"

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın açıklaması şöyle: Bundan önceki alınan önlemlerde iş yerleri, esnek çalışma ve ev içi ortama ilişkin karar yoktu. Şimdiki tedbirlerde bu alınacaktır. Biraz da insanların ne kadar uyacağına bağlı. İnsanları ikna etmek lazım. Hedefimiz 5 bin vakaya düşmek değil, biz bu önlemleri 15 gün sonra göreceğiz. 18'inde de birden bire tedbirsiz yaşama dönersek bu alınan kararlar hiçbir anlamı kalmayacaktır."

"İnsanları uzun süre tek doz aşıyla bırakırsak..."

"Salgın artış ve inişlerle seyreder. Aşılamada yüzde 70'e ulaşamadığımız sürece artış olur. Ancak toplumun yüzde 70'ini aşıladığımız zaman biter. Aşıları risk guruplarına göre ayırabilseydik olabilirdi. İnsanları uzun süre tek doz aşıyla bırakırsak eninde sonunda mutasyona uğrar. Çok sayıda insan hastalanır ve kaybedilir."