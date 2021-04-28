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Zonguldak'ta kan donduran manzarayı gören telefona sarıldı! Film gibi izlediler

İhlas Haber Ajansı

ZONGULDAK'ta emekli bir maden işçisi, iki katlı binanın üst katındaki evinin balkonunda kendini astı. Mahalleli ise telefonla fotoğraf çekmeye çalıştı.

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Edinilen bilgiye göre olay sabah saatlerinde Terakki Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. emekli maden işçisi Mehmet Ş. (55) sabah saatlerinde balkona çıktı. Elindeki çamaşır ipini balkonun tavanındaki demirlere bağlayan adam, daha sonra kendini astı. Ailesinin durumu fark etmesi üzerine olay yerine çağrılan 112 acil sağlık ekipleri Mehmet Ş.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı'nın incelemesinin ardından Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekip olay yerinde inceleme yaparak delil topladı. Balkonun bulunduğu bölgeye gelerek komşularının cansız bedenini gören vatandaşlar korkunç manzarayı telefonlarına kaydetti.

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