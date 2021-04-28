TIME en etkili 100 şirketi açıkladı! Biontech listede

ABD Merkezli TIME dergisi Alman Biyoteknoloji şirketi Biontech'i en etkili ilk 100 şirket listesine aldı.

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TIME dergisi, tüm dünyayı etkisi altına alan ve milyonlar insanın ölümüne neden olan corona virüse karşı aşı geliştiren BioNTech'in kurucuları Dr. Özlem Türeci ile Profesör Dr. Uğur Şahin'i yeni yıla özel sayısında kapağına taşımıştı. Dergi şimdi de BioNTech'i en etkili ilk 100 şirket listesine aldı.

"Dünyaya bağışıklık kazandırmak" başlıklı makalede, BionTech'in, Amerikan ilaç devi Pfizer ile Corona virüs aşısını rekor sürede ürettiklerine değinildi.

'Heyecan' vurgusu

Corona virüs aşısını rekor sürede üretmeyi başaran BionTech, Twitter hesabından, listede olmaktan heyecan duyduklarını belirtti.