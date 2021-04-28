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Rachid Ghezzal'dan Beşiktaş için görülmemiş fedakarlık! Her yolu deniyor

Beşiktaş'ta çok mutlu olan Rachid Ghezzal'ın, İngiliz kulübünden alacaklarını bırakmayı kabul ettiği, buna karşılık bonservisinde indirim yapılmasını istediği belirlendi.

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Bu sezon ortaya koyduğu futbolla lige damgasını vuran Rachid Ghezzal, Beşiktaş'ta kalmak için her yolu deniyor. Sezon sonunda kiralık sözleşmesi bitecek olan Cezayirli yıldızın, Leicester yönetimiyle görüşme yaptığı ortaya çıktı. 

Takvim gazetesinde yer alan habere göre; Beşiktaş'ta çok mutlu olan Ghezzal'ın, İngiliz kulübünden alacaklarını bırakmayı kabul ettiği, buna karşılık bonservisinde indirim yapılmasını istediği belirlendi.

Daha önce yıldız futbolcunun bonservisini 8 milyon Euro olarak belirleyen Leicester'ın bu hamle sonrasında nasıl bir tutum izleyeceği merak konusu.

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