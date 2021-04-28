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İzmir depremi operasyonu! 13 kişi gözaltında biri kentsel dönüşeme izin vermeyen ev sahibi

İZMİR'de İzmir'de 115 kişinin hayatını kaybettiği 30 Ekim depreminin ardından daha önce haklarında işlem yapılmayan 22 şahıs hakkında gözaltı kararı verilirken, bu kişilerden 13’ü yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında binaların yapım aşamasında görevli olan kişiler ve Rıza Bey Apartmanı’nın kentsel dönüşümüne izin vermeyen bir kat maliki de bulunuyor.

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İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6.6’lık depremde yıkılan 8 binada toplam 115 kişi yaşamını yitirmesi ve 72 kişinin yaralanmasının ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı derhal resen soruşturmaya başlamıştı.
Soruşturma kapsamında bugüne kadar 7 şüpheli tutuklanırken, 3 zanlı hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

Bilirkişi raporu sonrası 13 kişi gözaltında

Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli bilirkişi heyeti tarafından hazırlanarak İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen ön raporlarda tespiti yapılan ve daha önce haklarında işlem yapılmayan toplam 22 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. Bu şüphelilerden 13’ü polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Kentsel dönüşüme izin vermeyen ev sahibi de gözaltında

Gözaltına alınarak emniyete götürülenler arasında Rıza Bey Apartmanı’nın statik proje müellifi T.P., Rıza Bey Apartmanı’nın yöneticileri ve izinsiz tadilat yapanlar R.B., R.B., A.A. ve İ.A., Cumhuriyet Sitesi’nin yapım aşamasından sonraki fenni mesulü M.K., Doğanlar Apartmanı’nın sürveyanı G.U., Emrah Apartmanı’nın sürveyanı H.B.S., Yılmaz Erbek Apartmanı’nın fenni mesulü E.İ., Yılmaz Erbek Apartmanı’nın kooperatif Yöneticisi K.K., Yılmaz Erbek Apartmanında denetim yapan yapı denetim firmasının yöneticisi E.P.T., Rıza Bey Apartmanı’nın sürveyanı D.K. ve Rıza Bey Apartmanı’nın kat maliklerinden olup, yapının kentsel dönüşüme girmesine izin vermeyen kişilerden T.Ö. bulunuyor.

17 kamu görevlisi için ayrı soruşturma

Aynı raporda tespiti yapılan 17 kamu görevlisinin de 4483 sayılı “Memurun görevi nedeniyle suç işlemesi” suçundan işlem yapılmak üzere dosyaları ayrıldı.

Rapordan: Yıkılan binaların beton kalitesi...

Soruşturma kapsamında ilgili belediyelerden yıkılan binalara ait projeler, bilgi ve belgeleri temin eden İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Dokuz Eylül Üniversitesinden 3, İstanbul Teknik Üniversitesinden de 4 bilirkişinin deprem bölgesinde yıkılan binaların enkazından numune alarak inceleme yapmalarını sağladı. Dokuz Eylül Üniversitesinde görevli 3 akademisyen tarafından hazırlanan ön bilirkişi raporu ise korkunç gerçeği gözler önüne serdi. Raporda, binaların yıkılma nedeninin standartlara uygun olmayan malzeme ve projelendirme hatalarından kaynaklandığı ifade edildi. Yıkılan binalarda kullanılan betonun kalitesinin çok düşük olduğu ifade edilen raporda, sorumluluğu bulunan kişiler için somut tespitler de yapıldı.

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