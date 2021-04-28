Yurt dışı seyahatlerle ilgili bir kısıtlama yok

Yurt dışı seyahatlerle ilgili herhangi bir kısıtlama veya sınırlandırma bulunmuyor. Yurt dışı bağlantılı uçakla seyahat edecek yolculardan yurt dışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla, yurt içi aktarma uçuşları ile ikametlerine geliş ve gidişlerini sağlayacakları özel araç, otobüs, tren vb. ulaşım araçlarıyla yapacakları yolculuklarda, seyahat izin belgesi istenmeyecek.