HİNDİSTAN'da Assam eyaletinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Can kaybının yaşanmadığı öğrenilirken deprem nedeniyle bazı yapılarda hasar oluştu. Öte yandan Covid-19 yüzünden adeta kıyameti yaşayan Hindistan, yine vaka ve ölüm sayılarında rekor kırdı.

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Koronavirüs sebebi ile artan vakalar ve ölümler nedeni ile zor günler geçiren Hindistan’da deprem oldu. Hindistan Ulusal Sismoloji Merkezi (NCS) tarafından yapılan açıklamaya göre deprem, Assam eyaletinin Sonitpur bölgesinde meydana geldi.

Yerel saatle 07.51'de meydana gelen depremin büyüklüğü 6.4 olarak ölçüldü.

2 artçı meydana geldi, can kaybı yok

17 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi. 07.51’de meydana gelen depremin ardından, saat 08.03'te 4.7 ve saat 08.13'te 4.0 büyüklüğünde iki artçı sarsıntı meydana geldiği belirtildi. Bazı evler sarsıntı nedeni ile ciddi zarara uğrarken herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Hindistan yine rekor kırdı!

Hindistan'da son 24 saate 360 bin 960 vaka tespit edilmesi ile günlük vaka sayısında dünya rekoru kırıldı. Son 24 saatte 3 bin 293 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm sayısı kaydedildi.