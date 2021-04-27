Hindistan'dan korkunç görüntüler geldi! Cenazeler yakılmak için kuyruk oldu oğlunu sürüyerek taşıdı
HİNDİSTAN'da koronavirüs salgını ülkenin sağlık sistemini çökertti. Ülke genelinden iç yakan görüntüler geliyor. Bir annenin ölen oğlunu taşıdığı görüntü olay oldu. Sağlık malzemeleri karaborsaya düştü. Krematoryumlarda cenaze yakmaya yetişilemiyor. Ülkenin zenginleri ise özel uçaklarla Hindistan'ı terk ediyor...
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan'da günlük vaka sayısı rekor seviyede yükselişini sürdürüyor. Son 24 saatte 323 bin 144 yeni vaka görülürken, 2 bin 771 ölüm kaydedildi. Sık sık hastanelerin kriz ile mücadele edecek kapasiteyi geçtiği ve sağlık sisteminin çökme noktasına geldiği uyarıları yapılıyor. Sağlık malzemelerinin de azaldığı Hindistan'da pek çok sağlık ekipmanı karaborsaya düşmüş durumda. Bu malzemelerin başında da oksijen tüpü geliyor. Kkematoryumlarda cenaze yakımına yetişilemiyor...
Hindistan'dan gelen korkunç haberlere ve görüntülere bir yeni eklendi. Devlet bakanı yardımcısı da olan bir vekilin resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşım adeta kan dondurdu. T. Mano Thangaraj'ın sosyal medyadan paylaştığı videoda Kovid-19 yüzünden hayatını kaybeden ve yakılmak için bekleyen cesetlerden oluşan tarifsiz uzunluktaki sıra görülüyor.
Üzeri çiçeklerle süslenmiş cesetler yerlere serili vaziyette yakılmak için sıralarını beklerken hayatını kaybeden kişilerin de çevrede üzüntü içinde beklediği görülüyor.
Ülkedeki krematoryumların kapasitelerinin tamamen dolduğu ve cesetlerin sokaklarda yakılmaya başlandığı da Hindistan'dan gelen haberler arasında.