Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte son 5 maçta 13 puan toplayan ve zirve umutlarını artıran Fenerbahçe’de işin sırrı Atletico Madrid’e dayanıyor.

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Teknik direktörlük kariyerinin ilk günlerini yaşayan Emre Belözoğlu ve orta sahada liderliği alan Jose Sosa, 2012-14 arası birlikte çalıştıkları Diego Simeone’nin oyun stilini uyguluyor. Simeone’den her zaman çok etkilenen ve eski hocasının izinden giden Belözoğlu, bu sistemi en iyi bilen Sosa’ya da bu yüzden büyük önem veriyor.

Milliyet'in haberine göre; Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu ve Jose Sosa’nın takım üzerindeki etkisi fazlasıyla ön plana çıkıyor. Son 5 lig maçında 4 galibiyet 1 beraberlik alarak ve 13 puan toplayan sarı-lacivertliler, yeniden zirve umutlarını artırırken, bu başarının arka planında ilginç bir hikaye yatıyor.

Diego Simeone’nin yolunu izliyor

Teknik direktörlük kariyerindeki ilk günlerini Fenerbahçe’de yaşayan Emre Belözoğlu, Erol Bulut dönemine göre kuşkusuz çok daha farklı bir oyun anlayışını sahneye koymakta... Tamamen kendi stilini oturtan ve Fenerbahçe’ye en uygun modeli arayan Belözoğlu aslında 2012-13 sezonunda Atletico Madrid’de beraber çalıştığı ve çok etkilendiği Diego Simeone’nin yolunu izliyor.

Jose Sosa kilit isim

Futbolculuk kariyerinde Simeone’nin hocalık tarzı, antrenman modeli ve taktik zenginliğini çok beğenen 41 yaşındaki çalıştırıcı, şu anda benzer bir sistemi oturtmaya çabalıyor. Bu sistemde de Jose Sosa ismi büyük önem taşıyor. 2013-14 sezonunda Diego Simeone ile birlikte Atletico Madrid’de çalışan Sosa, hem formasyon hem de mantaliteyi çok iyi biliyor. O dönemlerde Atletico Madrid’de şu anda Fenerbahçe’de olduğu gibi bol orta saha alternatifi ve benzer stilde oyuncular yer alıyordu.

4-1-4-1 ve 4-2-3-1 düzenleri kullanıldı

Simeone’li Atletico’da o dönem Emre Belözoğlu ve Sosa da bir sezon arayla forma giydi. 4-1-4-1 ve 4-2-3-1 düzenleri kullandı. Şu andaki Fenerbahçe’ye çok benzeyen bu stil başarı da sağladı. 2012-14 arası Simeone’nin Atletico’sunda Gabi’nin tek merkezde olduğu 4-1-4-1’i kullanıp, Koke, Mario Suarez, Arda Turan ve Raul Garcia’lı bir kadro kullanıldı.

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Emre Belözoğlu’nun 2021’deki Fenerbahçe’sinde de Sosa’nın tek merkezde olduğu Ozan Tufan, Mert Hakan, İrfan Can ve Pelkas’ın önde olduğu sistem tercih ediliyor. O dönem bu sistemle La Liga ve Kral Kupası kazanan, Şampiyonlar Ligi’nde final oynayan Atletico Madrid dikkat çekmişti. Emre Belözoğlu da Fenerbahçe’de bu sistemi son 3 maçta kullandı, 9 puan topladı.

Transferini özellikle istedi

Sezon başında sportif direktörlük görevini alır almaz Jose Sosa transferini isteyen Emre Belözoğlu, bu konuda çok ısrar etti. Başkan Ali Koç’a da Sosa’nın öneminden ve özelliğinden bahseden Belözoğlu, takımda mutlaka olması gerektiğini savundu.

Beşiktaş ve Trabzonspor formalarıyla Süper Lig’de başarılı olan Arjantinli orta saha Fenerbahçe’de istediği başlangıcı yapamadı. Erol Bulut döneminde bir türlü takıma tam anlamıyla adapte olamayan Sosa, Emre Belözoğlu ile hep yakın ilişki kurdu.

Karşılıklı oynadıkları dönemde birbirlerine hep saygı gösteren ikili şu anda da çok iyi bir iletişim kurdular. Takımın teknik patronu olur olmaz Sosa’ya kapıları açan Emre Belözoğlu, son 3 maçta takımın liderliğini 35 yaşındaki yıldıza teslim etti.