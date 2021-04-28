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Burak Elmas, Galatasaray başkan adaylığı için resmi başvuruyu yaptı

Burak Elmas, Galatasaray Kulübü başkan adaylığı başvuru evrakını Divan Kurulu'na teslim etti.

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Galatasaray Kulübü başkan adaylığını açıklayan isimlerden biri olan Burak Elmas, Divan Kurulu'na evraklarını teslim etti.

Elmas, yaptığı açıklamada; "Galatasaray Spor Kulübü başkan adaylığı yasal sürecinin, tüzüğümüzün öngördüğü şekilde başlayabilmesi ve resmiyet kazanması için gerekli evrakı, an itibarı ile Divan Kurulu'na teslim etmiş bulunuyoruz. Bu vesile ile, tüm adaylara başarılar diliyorum" dedi.

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