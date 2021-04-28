Van Gölü’nün çok farklı bir ekosistem olduğunu ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Kapalı bir göl konumunda ve tektonik hareketlerin yüksek olduğu bir bölgede yer alıyor. Van Gölü’nün kendi su kalitesinin soda yönünden, karbonatlar yönünden oldukça zengin." dedi.