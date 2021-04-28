Dünyanın en büyüğü Van'da ortaya çıktı! Aslana benziyor gören şaştı kaldı
VAN Gölü'nde bulunan dünyanın en büyük mikrobiyalitleri, suyun çekilmesiyle birlikte Gevaş kıyılarında ortaya çıkması görenleri şaşırttı.
Van Gölü’nün çok farklı bir ekosistem olduğunu ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Akkuş, “Kapalı bir göl konumunda ve tektonik hareketlerin yüksek olduğu bir bölgede yer alıyor. Van Gölü’nün kendi su kalitesinin soda yönünden, karbonatlar yönünden oldukça zengin." dedi.
Akkuş "Göl tabanından çıkan tatlı sulardaki kalsiyum ile göl suyundaki karbonatın birleşmesiyle çökelme oluyor. Ve bu çökelmede siyanovakteler faaliyete başlayarak mikrobiyalit dediğimiz organosedimenter yapıları meydana getiriyorlar." ifadelerini kullandı.
"Van Gölü’ndeki bu yapılar dünyanın en büyük miktobiyalitlerini oluşturuyor" diyen Akkuş "Gerek büyüme hızları olsun, gerek 50-60 metreye varan boyutları ila beraber dünyadaki en büyük mikrobiyalitleri Van Gölü’nde yer alıyor." diye konuştu.
Yapılarla ilgili Akkuş "Van Gölü’nde oluşan özel yapılar Van Gölü için inanılmaz bir fırsattır. Burada oluşması muhtemel bir dalış turizmin yeni destinasyonların oluşmasa büyük katkı sağlayacak” dedi.