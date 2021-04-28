Furkan Korkmaz'lı Philadelphia 76ers galibiyeti hatırladı!
NBA'de Philadelphia 76ers sahasında Oklahoma City Thunder'ı 121-90 yendi. Milli basketbolcu Furkan Korkmaz 10 sayı, 3 asistle oynadı.Abone ol
NBA'e 11 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda liderliği Brooklyn Nets'e kaybeden Philadelphia 76ers sahasında Oklahoma City Thunder'ı 121-90 yendi. Sixers 4 maç sonra ligde galip geldi.
Ev sahibinde Joel Embiid 21 sayı, Simmons 12 sayıyla oynarken, 20 dakika parkede yer alan Furkan Korkmaz 10 sayı 3 asistle katkı verdi. Konuk takımda Jerome 22 sayı, Bazley 14 sayıyla oynadı.
Nefes kesen maç Spurs'ün
San Antonio Spurs uzatmaya giden maçta Washington Wizards'ı deplasmanda 146-143 yendi. Konuk takımda DeMar DeRozan 37 sayı, 10 asist, Murray 25 sayı, 17 ribaund ve Johnson 21 sayıyla galibiyetin mimarı oldu. Ligde 8 maç sonra kaybeden Wizards'ta Beal 45, Russell Westbrook 22 sayı, 13 ribaund ve 14 asistle oynadı.
Sonuçlar
Detroit Pistons - Atlanta Hawks: 100-86
Orlando Magic - Los Angeles Lakers: 103-114
Philadelphia 76ers - Oklahoma City Thunder: 121-90
Washington Wizards - San Antonio Spurs: 143-146
New York Knicks - Phoenix Suns: 110-118
Toronto Raptors - Cleveland Cavaliers: 112-96
Miami Heat - Chicago Bulls: 102-110
Minnesota Timberwolves - Utah Jazz: 105-104
New Orleans Pelicans - Los Angeles Clippers: 120-103
Denver Nuggets - Memphis Grizzlies: 120-96
Sacramento Kings - Dallas Mavericks: 113-106