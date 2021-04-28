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Kastamonu'da çeşmeyi tamir ederken buldu ekipler harekete geçti! Gören şaştı kaldı

İhlas Haber Ajansı

KASTAMONU'da çeşme tamiri yapan emekli öğretmen, topraktan eski dönemlere ait mezar ve tarihi eşyalar çıktığını gördü.

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Hanönü ilçesine bağlı Yenice köyü'nde yaşayan emekli öğretmen Şevket Yılmaz, evine yaklaşık 200 metre uzaklıkta bulunan köy çeşmesinde su patlağı tamirini yaptığı sırada, gördüğü karşısında adeta şaşkına döndü. Topraktan eski dönemlere ait mezar ve tarihi eşyaların çıktığını gören Yılmaz, çalışmaları durdurdu ve durumu Kastamonu Müze müdürlüğüne bildirdi. Yılmaz'ın haber vermesi üzerine köye gelen ekipler, bölgede incelemelerde bulundu.

Tamir çalışması sırasında bir mezara rastladığını söyleyen Yılmaz, "Bu esnada çürümüş kemik parçaları ve tarihi eserler çıktı. Hemen Kastamonu Müze Müdürlüğü'ne haber verdim. Burada çıkan tarihi eserleri de Müze Müdürlüğü'ne teslim ettim" dedi.

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