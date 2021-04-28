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Ahıska sürgününü yaşayan Seyfet dede vefat etti

İhlas Haber Ajansı

Ahıska’nın canlı tarihi Seyfet Dursunof, 96 yaşında Ahıska’da vefat etti. Dursunof 1944 yılında memleketlerinden sürülen 100 bini aşkın Ahıska Türklerinden birisiydi.

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1924’da Adıgen reyonunun Utgusuban köyünde dünyaya gelen Seyfet Dursunof, iki kardeşi asker olarak Rusya-Almanya savaşında iken 1944 yılında Ahıska sürgününde diğer Ahıskalılarla beraber sürgün edildi.

23 günlük tren yolculuğundan sonra Özbekistan’a götürülen ve yıllarca vatan hasreti çeken Dursunof, eşi ve çocuklarıyla beraber 2005 yılında Gürcistan’ın Gori şehrine geldi. Dursunof, 4 yıl Gori'de kaldıktan sonra 2009 yılında Ahıska’ya yerleşti.

Evini TİKA yaptı

TİKA tarafından Ahıska’nın Vale şehrinde yapılan evine yerleşen Seyfet dede, yıllar önce eşi vefat edince çocuklarıyla yaşamaya devam etti. İki yıldır hasta olduğu için evinde tedavi gören Seyfet dedenin cenazesi, Ahıska’daki Müslüman mezarlığına defnedildi.

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