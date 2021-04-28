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Trabzonspor, Galatasaray ve Beşiktaş maçlarının VAR hakemleri açıklandı

Süper Lig’in 38. haftasında bugün oynanacak mücadelelerin Video Yardımcı Hakemleri (VAR), Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı.

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Süper Lig’in 38. haftasında bugün 5 mücadele oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, bu karşılaşmalarda görev alacak Video Yardımcı Hakemleri resmi sitesinden duyurdu.

Günün maçlarında görev alacak VAR hakemleri şu şekilde:

16.00 Fatih Karagümrük - Antalyaspor: Özgüç Türkalp
16.00 Göztepe - Trabzonspor: Bahattin Şimşek
16.00 Kayserispor - Denizlispor: Ali Palabıyık
20.30 Çaykur Rizespor - Beşiktaş: Halis Özkahya
20.30 Galatasaray - Konyaspor: Koray Gençerler

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