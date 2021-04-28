İtalyan basınına yer alan habere göre Tornio, Serie A'da kalması durumunda Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ile resmi transfer görüşmelerine başlayacak.

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İtalya Serie A ekiplerinden Torino'nun milli futbolcu için nabız yokladığı belirtildi. Torino scout ekibinin Mert Hakan Yandaş'ı izlemek için birçok kez Kadıköy'e geldiği ifade edildi. İtalyan basınına yer alan habere göre Tornio, Serie A'da kalması durumunda Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe ile resmi transfer görüşmelerine başlayacak.

İtalya Serie A'da zor günler yaşayan Tornio'nun Mert Hakan Yandaş için Fenerbahçe yönetimine menajerler aracılığıyla teklif götürdüğü fakat resmi adımların Torino'nun ligdeki durumuna göre şekilleneceği belirtildi.

İnişli çıkışlı performans

Milli futbolcu bu sezon Fenerbahçe formasıyla inişli çıkışlı performans sergiledi. Mert Hakan Yandaş 33 maçta forma giydiği Fenerbahçe'de 4 gol atıp sadece 1 asist yapabildi. Belözoğlu'nun takımın başına getirilmesiyle forma şansı bulan Mert Hakan Yandaş'ın sezonun geri kalan bölümünde de ilk 11'de yer alacağı öğrenildi.