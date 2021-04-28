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Fenerbahçe, Juninho Bacuna'yı transfer etmek istiyor

Fenerbahçe, Huddersfield Town'da forma giyen ve bu sezon 41 maçta 5 gol-3 asist ile oynayan orta saha oyuncusu Juninho Bacuna'yı transfer etmek istiyor.

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Süper Lig'de ezeli rakipleri Beşiktaş ve Galatasaray ile şampiyonluk yarışı veren Fenerbahçe, bir yandan da önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarını sürdürüyor. İngiliz basınından YorkshireLive'ın haberine göre, sarı lacivertliler İngiltere'nin bir alt ligi olan Championship'te mücadele eden Huddersfield Town'da forma giyen orta saha oyuncusu Juninho Bacuna'yı transfer etmek istiyor.

Fanatik gazetesinin aktardığı habere göre; Sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Bacuna için Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde hamle yapması bekleniyor.

Rangers da devrede
Fenerbahçe'nin Hollandalı futbolcuyla uzun süredir ilgilendiğinin belirtildiği haberde Juninho Bacuna için İskoç ekibi Glasgow Rangers'in de devrede olduğu öğrenildi. Ayrıca, Huddersfield Town'un 23 yaşındaki futbolcuyla istemesi halinde sözleşmesini bir sene daha uzatabileceği vurgulandı.

41 maçta forma giydi
2018 yılından beri Huddersfield Town'un kadrosunda yer alan Juninho Bacuna, İngiliz ekibiyle bu sezon ligde 41 maçta forma giydi ve 5 gol, 3 asistlik katkı sağladı.

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