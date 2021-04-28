İsmail Balaban annesi ve babası kimdir?

Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda olan baş pehlivan İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan gündem oldu. Annesinin telefonla konuştuğu İsmail Balaban'a Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil sözleri bomba etkisi yarattı. Peki İsmail Balaban'ın annesi Gülsüm Balaban ve babası Hasan Balaban kimdir?

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Survivor 2021'de yavaş yavaş finale doğru giderken ünlüler takımında yer alan baş pehlivan İsmail Balaban'ın annesi ile yaptığı telefon görüşmesi olay oldu. Gözyaşları içinde aylardır göremediği oğlu ile konuşan İsmail Balaban'ın annesinin nişanlısı Gamze Atakan hakkındaki sözleri şok etti. Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil diyen annenin sözlerinin ardından Gamze Atakan merak konusu oldu. Peki kimdir İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan, kaç yaşında, ne yaptı?

Gamze Atakan kimdir, kaç yaşında?

İsmail Balaban'ın nişanlısı olarak gündem olan Gamze Atakan hakkında bilgiler araştırılıyor. Gamze Atakan ev İsmail Balaban çifti 2020 yılında nişanlandı. Gamze Atakan ve İsmail Balaban çiftinin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi taktı.

Finike Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ''Antalyamızın başpehlivanı sarı fırtına İsmail Balaban ve Gamze Atakan Çiftimizin nişan yüzüklerini Finike Belediye Başkanımız Mustafa Geyikçi ve Elmalı Belediye Başkanımız Halil Öztürk beraber taktı. Çiftimize ve ailelerine bir ömür mutluluklar diliyoruz. Allah tamamına erdirsin.'' yer aldı.

Survivor yarışmasına nişanlısını uğurlarken Gamze Atakan, ''Yolun bahtın açık olsun. Allah utandırmasın. Şampiyon olacaksın. Biliyorum. Seni çok seviyorum.'' paylaşımını yaptı.

Survivor İsmail Balaban kimdir?

Survivor İsmail Balaban 1.80 metre boyundadır. Survivor iSMAİL 33 yaşındadır, 1987 yılında Antalya'da doğmuştur.

Survivor İsmail Balaban'ın ikizi Turan Balaban'dır. Kendisi gibi yağlı güreşçi olan Turan Balaban'ın ikizidir. Türk Pehlivan olan İsmail Balaban 652 ve 655. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde birinci gelerek iki kez başpehlivan unvanını kazandı. 2013 yılında Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıktığı için kaybettiği başpehlivanlık finalinin 1.si ilan edildi.

Survivor İsmail Balaban'ın annesiyle olan fotoğrafı sosyal medyada beğeni rekoru kırıyor.

Survivor İsmail güreş kariyeri

2012 Kırkpınar Başaltı üçüncülüğü

2013 Kırkpınar başpehlivanlığı

2014 Kurtdereli başpehlivanlığı

2014 Kırkpınar ikinciliği

2015 Kurtdereli ikincliği

2016 Kurtdereli üçüncülüğü

2017 Kırkpınar başpehlivanlığı

2018 Kurtdereli başpehlivanlığı

2019 Elmalı Yağlı Güreşleri ikinciliği

Survivor İsmail Kırkpınar kariyeri

2012 yılında gerçekleşen 651. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başaltında üçüncü olarak başpehlivanlık kategorisinde mücadele etme hakkını kazandı. 2013 yılındaki 652. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finale kalıp başpehlivan olmayı başardı.

2014 yılındaki 653. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde finalde Fatih Atlı'ya yenilerek 2. oldu. 656. Kırkpınar Yağlı Güreşleri finalinde Orhan Okulu'yu yenerek 2. kez Başpehlivan oldu. 2013 yılında yapılan 652. Kırkpınar yağlı güreşlerinde ise Ali Gürbüz'e finalde yenildi. Fakat Ali Gürbüz'ün doping testi pozitif çıkınca ve altın kemer İsmail Balaban'a verildi.

Survivor İsmail Balaban Kurtdereli kariyeri

2014 yılında, Kurtdereli Yağlı Güreşleri'nde aldığı başpehlivanlıktan sonra, 2015'te ikincilik, 2016'da üçüncülük ve ve 2018 yılında yeniden Kurtdereli başpehlivanı unvanını almıştır.

Elmalı Yeşilyayla

Elmalı Yeşilyayla Yağlı Güreşleri'nde 2019 yılında final oynadı.