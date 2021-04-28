Olay yeri Antalya! Çöp dökme tartışmasında kan aktı

ANTALYA'nın Finike ilçesinde "çöp dökme yeri" meselesi yüzünden tartıştığı komşusu tarafından tüfekle vurulduğu iddia edilen kişi hayatını kaybetti, eşi yaralandı.

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Hüsnü Doğdu (87), Boğaz Mahallesi Değirmen Sokak'ta çöp dökme yeri meselesinden dolayı komşusu O.A. (90) ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.A'nın tüfekle Doğdu ve eşi Zekiye Doğdu'ya ateş ettiği öne sürüldü. İhbar üzerine adrese gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırılan yaralılardan Hüsnü Doğdu, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sol elinden yaralanan Zekiye Doğdu'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma ekipleri, şüpheli O.A'nın yakalanması için çalışma başlattı.

Babasının cenazesini almak için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gelen Zeki Doğdu, yaşananlardan dolayı üzgün olduklarını belirtti.