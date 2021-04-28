Trakya'da Bill Gates'e komşu olun! Arazi aldı iddiası fırsatçıları harekete geçirdi
TRAKYA'da, Bill Gates'in 22 bin dönüm tarım arazisi satın aldığı söylentileri yayıldı. Bunun üzerine harekete geçen fırsatçılar, yurt dışındaki gurbetçileri tuzağa çekip arsa satmaya çalıştı. Yetkililere göre söylentilerin nedeni bakın ne...
Dünyanın en zengin insanları arasında bulunan Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in Trakya'da toprak aldığına ilişkin iddialar, sosyal medya ve bazı bazı yerel haber sitelerinde yer aldı. Bunun üzerine harekete geçen bazı kişilerin özellikle gurbetçilerin yoğun olarak yaşadığı Avrupa'da, Trakya'dan parsel satmaya başladığı öğrenildi.
Emlakçılar ve uzmanlar, arsa spekülatörlerine karşı halkı uyardı. Edirneli şehir planlamacısı Namık Kemal Döleneken, "Trakya'da çok uzun yıllardan beri birçok yatırımcı yer alıyor, bu yeni bir şey değil. Bunların içinde yerli de var yabancı da var. Ancak hiçbir küresel yatırımcı, bir yerde yatırım yapacağı zaman ortaya çıkmaz." çıkmaz diye konuştu.
Söylentilerin nedeni: Döleneken, "Özellikle pandemi nedeniyle durağanlaşan emlak piyasasını canlandırmak için bir haberdir, diye düşünüyorum. Çok insan yatırım yaptı. Hızla bunları değerlendirmek istiyorlar. Pandemiden dolayı da değerlendirme olanakları yok. Bunun tek yolu, böyle sansasyonel haberlerle piyasayı canlandırıp yüksek fiyata satabilmek." dedi.
"Bill Gates'e komşu olun"
"Bill Gates'e komşu olun diye yurt dışında pazarlama hareketi başlamış" diyen Döleneken, "Satanlar Türkiye'den, satmaya çalıştıkları da oradaki Türk, gurbetçi vatandaşları. Yurt dışından bir arkadaşım yazdı. Burada da bölgeyle ilgili pazarlama yaptıklarını belirtti." sözlerini söyledi.