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Beyoğlu'nda yakalanan dilenci pes dedirtti! Dilendiği paraları dövize çevirmiş

BEYOĞLU'nda dilenirken yakalanan kadının üzerinde çıkan dolarlar, zabıta ekiplerini şoke etti. Bin 900 dolar (9 bin 746 TL) ve 414 TL'nin tamamına el kondu.

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Beyoğlu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede dilencilere göz açtırmıyor. Son olarak Feriye Caddesi üzerinde yapılan denetimler sırasında çocuğu ile dilencilik yapan yabancı uyruklu F.E. ekiplere yakalandı.

F.E.'nin üzerinden bin 190 dolar (9 bin 746 TL) ve 414 TL çıktı. 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında F.E.'ye 204 TL para cezası uygulanıp paranın tamamına el konuldu.

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