İşten çıkarma yasağı uzayacak! İşe eleman alana destek geliyor

Koronavirüs sebebiyle 3 aylığına işten çıkarmalar yasaklanmıştı. Bu yasak yeniden uzayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni elaman alacaklara da destek açıklaması yaptı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, NTV'de nakdi ücret desteği alan çalışanlarla ilgili bir açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, şu ifadeleri kullandı; "Nakdi ücret desteği alan çalışan sayısı 1 milyon 358 bine ulaştı. 1 milyar 700 milyon lira kaynağı çalışanlara aktardık. Fesih kısıtını, istihdamımızı ve çalışanlarımızı korumak için bir süre daha uzatıyoruz. Bu süreçten geçerken ilave istihdam sağlayan işverenlere de 'ilave istihdam desteği' adı altında bir destek sunacağız.

''İşini kaybedenleri kazanmak istiyoruz''

Çalışma Bakanlığı olarak hedefimiz istihdamı korumak. 2019 Ocak ile 2020 Nisan arasında işini kaybeden çalışanlarımızı yeniden kazanmak istiyoruz. Ekonomiye katkı sunmuş insanlarımız var. Bu destekle bu amaca hasıl olacağımıza inanıyoruz.

''Kayıtdışı istihdamda olanı kayı içine çekmek için teşvik paketi sunduk''

İyi bir teşvik olacağına inanıyoruz. Kayıtdışı istihdamı ne kadar kayıt içine çekebilirsek sosyal güvence açısından o kadar faydalı olacak. Kayıtdışı istihdamda olanı kayı içine çekmek için teşvik paketi sunduk. İyi bir teşvik olacağına inanıyoruz.

Part time çalışma düzeni

Kısmı çalışma part time çalışma ile işsizlik arasında negatif kolerasyon var. Kısmi çalışma modelleri sayesinde, gençlerimiz de iş hayatına daha hızlı girecek, kadınlarımıza yönelik aile hayatında daha iyi uyum sağlayacağız; işsizlik oranlarını da düşüreceğiz. Gençlerimiz için paketin içinde böyle bir madde bulunacak.

3 aylık sigorta devletten

Bir diğer teşvik edici unsurumuz işsiz kalma sürelerini azaltmaya yönelik olacak. Çalışanlarımızı 3 ay içinde geriye döndükleri zaman işe, o 3 aylık süreçte uzun vadeli sigortalarını ödeyeceğiz.

Kıdem tazminatı

Nüfusumuz yaşlanmakta. Şu anda Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi önemli bir demokrafik fırsat penceremiz var. Emeklilik sistemlerini daha etkinleştirmek ve ortaya çıkarmak zorundayız. Tamamlayıcı emeklilik sistemine dair müzakerelerimiz devam ediyor. Kazanılmış haklar kesinlikle korunacak. Birden çok model var. Karma bir emeklilik sistemi. Taraflardan önerilerini de aldık, netleştiğinde detaylarını açıklayacağız. Temel hedefimiz çalışanımıza emekli olduğunda daha iyi bir gelir seviyesi sağlamak."