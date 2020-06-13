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ABD'de Kovid-19 kaynaklı ölümlerin sayısı 117 bine yaklaştı

Anadolu Ajansı

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 784 artarak 116 bin 847'ye yükseldi.

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ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olmaya devam ediyor.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 28 bin 790 artarak 2 milyon 117 bin 991'e ulaştı.

Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 784 artarak 116 bin 847'ye yükseldi.

ABD'yi 829 bin 902 vakayla Brezilya, 520 bin 129 vakayla Rusya ve 310 bin 131 vakayla Hindistan izliyor.

Vaka ve ölü sayısında düşmelere rağmen New York salgından en fazla etkilenen eyalet konumunu sürdürüyor.

New York'ta şimdiye kadar 402 bin 914 kişiye virüs bulaştı, 30 bin 824 kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

New York'u 169 bine yakın vakayla New Jersey ve 147 bini aşkın vakayla California takip ediyor.

ABD'de Kovid-19 testi yapılan kişi sayısı 24 milyona yaklaşırken iyileşen hasta sayısı da 842 bini geçti.

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