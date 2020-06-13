İran'da ikinci dalga! 24 saatte 2 bin 410 yeni vaka tespit edildi

İRAN'da korkulan oluyor. Koronavirüs salgınında ikinci dalganın etkisini artırdığı ülkede son 24 saatte 2 bin 410 yeni vaka tespit edildi.

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Koronavirüs salgınında en çok yara alan ülkeler arasında yer alan komşu İran’dan ikinci dalga paniğini artıran haberler gelmeye devam ediyor.

2 bin 410 kişiye yeni vaka

Ülkede tam bitti derken ay başından itibaren vaka sayıları yeniden hızla artmaya başladı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri son durumla ilgili verileri kamuoyuyla paylaştı.

Ölü sayısı 8 bin 730’a yükseldi

Buna göre 24 saatte 2 bin 410 kişiye yeni tanı koyulurken, dünden bu yana 71 kişi de hayatını kaybetti. Böylelikle toplam vaka sayısı 184 bin 955’e, toplam ölü sayısı ise 8 bin 730’a yükseldi.

İran, en çok vaka görülen ülkeler arasında 10. sırada yer alırken, toplam can kaybında ise 11. sırada bulunuyor.