HABER /  POLİTİKA
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Yavaş'ın kampanyası sonuç verdi! Su borçlarının tamamı ödendi

ANKARA Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın başlattığı 'İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır' kampanyası sonuç verdi. ASKİ'ye olan su borçlarının tamamı ödendi.

Abone ol

Mansur Yavaş'ın, "İyilik hastalıktan daha bulaşıcıdır" sloganıyla başlattığı "6 Milyon Tek Yürek Bayram Etsin" kampanyası büyük ilgi gördü. ASKİ’ye su borcu olan vatandaşların tüm borçları ödenirken, Başkan Yavaş’ın toplumsal dayanışma çağrısına kulak veren hayırseverler, “Su Ver”, “Bilet Ver”, “El Ver” ve “İftar Ver” kampanyalarına toplamda 28 milyon 399 bin 523 TL destek sağladı.

72 bin 604 abonenin faturası ödendi

Ankara Büyükşehir Belediyesinin www.ankaratekyurek.com internet adresinde verileri günlük olarak yayınlanan kampanyalara destek veren hayırsever vatandaşlar, icra borcu olanların su faturalarının tamamını ödedi. Önce sosyal yardım alan ihtiyaç sahibi aileler ile borçlarından dolayı suları kapalıyken salgın nedeniyle geçici olarak suları açılan aileler başta olmak üzere 72 bin 604 abonenin toplam 147 bin 322 adet su faturasının tamamı ödendi.

7 milyon 780 bin 283 TL'lik su borcu

Son olarak abonesine ulaşılamayan ve borçlarının ödenmemesinden dolayı icra dosyaları oluşan 4 bin 602 aboneye ait 23 bin 672 adet su faturası hayırsever vatandaşlar tarafından kapatıldı.

Hayırsever vatandaşlar toplamda 7 milyon 780 bin 283 TL'lik su borcunu ödeyerek, ASKİ'nin hesaplarına yatırdı.

12 milyon TL'nin üstünde nakdi yardım

Yeni tip Koronavirüs salgını nedeniyle işini kaybeden veya iş yerini kapatmak zorunda kalarak Ankara Büyükşehir Belediyesine nakit yardımı için başvuran ihtiyaç sahibi vatandaşların IBAN adreslerine hayırseverler tarafından toplamda 12 milyon 386 bin 200 TL nakit yardımında bulunuldu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirmişler! İşte sahte ürünler listesi Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Bakan Hulusi Akar'dan babasının vefatına rağmen görevini sürdüren yarbaya telefon
Saadet Partisi'nden 'Ayasofya' açıklaması: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Prof. Dr. Ceyhan açıkladı: Tedbiri bırakırsak İran gibi oluruz
Tekirdağ'a girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Bakan Selçuk açıkladı
MHP'li Cemal Enginyurt 'AK Partilileri ve Erdoğan'ı en çok niye sen savunuyorsun' diyenlere yanıt verdi
ÖNCEKİ HABERLER
Murat Kurum'dan 'Ayder Yaylası' açıklaması: Otel ve 1700 araçlık kapalı otopark inşa edeceğiz
Bakan Berat Albayrak'tan 'Cemil Meriç' paylaşımı
Eskişehir'de 2 ev karantinaya alındı
Otomobilin hoparlör sistemindeki uyuşturucuyu 'Artos' buldu
Eskişehir’de 2 eve koronavirüs karantinası
13-14 Haziran sokağa çıkma yasağı İstanbul'da var mı?
Yorumlar 1 yorum