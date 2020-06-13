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Murat Kurum'dan 'Ayder Yaylası' açıklaması: Otel ve 1700 araçlık kapalı otopark inşa edeceğiz

Ayder Yaylası'ndaki yenileme ve koruma projesi hakkında çarpıcı detaylar aktaran Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Vatandaşımızın kullanacağı bir otelimizi açacağız. 1700 araçlık bir kapalı otopark inşa edeceğiz" diye konuştu.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ayder Yenileme ve Koruma Projesi'yle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Tamamen yerin altında"

Bakan Kurum, açıklamasında şunları kaydetti: Vatandaşımızın kullanacağı bir otelimizi açacağız. 1700 araçlık bir kapalı otopark inşa edeceğiz. Tamamen yerin altında. Ziyaretçilerimiz araçlarını oraya bırakacaklar ve ring seferler ile işletmelerden faydalanabilecekler.

Gönüllü dönüşüm projesi

Çamlıhemşin'in dönüşümü kapsamında, Ayder'in dönüşümü kapsamında 55 apart ünite inşasını rezerv alanımızda gerçekleştireceğiz. Vatandaşlarımızla, kaçak noktasında buradaki yapılaşmaların vatandaşlarımızla görüşerek gönüllü bir dönüşüm projesi başlatacağız.

Tüm bu projeler bittiğinde Ayder çok daha yeşil, yaşanabilir bir yayla olacaktır.

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