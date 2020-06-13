Yerli otomobilin TOGG'un üretileceği fabrikanın yeri görüntülendi

Şehrimize büyük katkı sağlayacak

Hara bölgesine kurulacak olan fabrikanın temel atma töreni için çalışmaların hızla sürdüğünü söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Bursa, otomotivle ilgisi ciddi bir alt yapısı olan özel iki büyük markayı da yıllardır bağrında barındıran bir şehirdir. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, Türkiye Otomobil Girişim Grubu’nun yıllardır çalıştığı proje, Aralık 2019’da bir müjdeyle karşımıza çıktı. Ülke olarak sevindik, ama biz şehir olarak daha özel sevindik. Yerli, milli ve elektrikli otomobil Bursa’da üretilecek. Konuyla ilgili Gemlik’e yakın bir mesafedeki 4 bin metrekarelik alanın bin dönümlük kısmı bu proje için ayrıldı. Hemen plan çalışmalarına başladık. Pandemi sürecinde olmamıza rağmen, mart ayında önlemlerimizi alarak meclis toplantısı yaptık. Gerçekleştirdiğimiz toplantıda, plan değişikliği kararını aldık ve anında projenin 1/1000’lik kısmını ayırdık ve süreci başlatmış olduk. Plan askı süresinde bir itiraza uğramadı ve onaylandı. Ulaştırma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bakan yardımcılarımız, genel müdür ve bürokratlarımız olmak üzere telekonferans bağlantısı gerçekleştirdik. Kamulaştırmada bir miktar ilave yol yapabilmek ve bölgede bulunan dere için de ıslah çalışmalarını sürdürüyoruz. Çok kısa bir sürede temel atılabilmesi için üzerimize düşen tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Su teminiyle ilgili Devlet Su İşleri ile devam eden görüşmelerimiz var. Her şey yolunda gidiyor, birkaç ay gibi kısa bir süre içerisinde temel atma törenine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bizzat ağırlamak en büyük arzumuzdur. Yerli otomobil özelde şehrimize çok büyük katkılar sağlayacak" dedi.