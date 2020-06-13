HABER /  YEREL
ADV Bitcoin ile kısa sürede milyoner oldu

Eskişehir'de 2 ev karantinaya alındı

Anadolu Ajansı

ESKİŞEHİR'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında tek katlı ev ile bir dairede karantina uygulaması başlatıldı.

Abone ol

Odunpazarı ilçesi Şarkiye Mahallesi Çürükoğlu Sokak'taki tek katlı evde ikamet eden Suriye uyruklu bir kadına, rahatsızlanarak gittiği Eskişehir Şehir Hastanesi'nde Kovid-19 teşhisi kondu.

Hastanın ve ailesindeki 5 kişinin birlikte yaşadığı ev karantinaya alındı.

Gökmeydan Mahallesi Borsa Caddesi'ndeki bir apartmanda ikamet eden Afganistan uyruklu bir kişi de benzer şikayetlerle Eskişehir Şehir Hastanesi'ne müracaat etti. Bu kişinin Kovid-19 testi de pozitif çıktı.

Hastanın ve ailesindeki 6 kişinin birlikte yaşadığı daire karantinaya alındı.

Ev ve dairenin bulunduğu apartman, Odunpazarı Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi.

Ailelerin ihtiyaçları, 14 günlük karantina sürecinde Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacak.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Burdur'da üretiliyor bu yağın litresi 40 bin lira Galeriye Gözat
SON DAKİKA HABERLERİ
Tekirdağ'a girişler 14-17 Haziran'da sınırlandırıldı
İşten çıkarma yasağı uzayacak mı? Bakan Selçuk açıkladı
MHP'li Cemal Enginyurt 'AK Partilileri ve Erdoğan'ı en çok niye sen savunuyorsun' diyenlere yanıt verdi
MHP'li Enginyurt'tan İnce'ye çok sert 'Hamza Yerlikaya' yanıtı: İnce zavallı Tİ'ye almış
Twitter'ın olay kararı Mahir Ünal canlı yayında açıkladı: Benim Tweet'imi de koymuşlar
İmaj değiştiren Demirtaş'tan 'gizli ittifak' açıklaması: İttifakın bir parçası değiliz
ÖNCEKİ HABERLER
Prof. Dr. Ceyhan açıkladı: Tedbiri bırakırsak İran gibi oluruz
Otomobilin hoparlör sistemindeki uyuşturucuyu 'Artos' buldu
Eskişehir’de 2 eve koronavirüs karantinası
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakipleriyle WhatsApp'ta buluştu
Çin’de 'yemek' için tutulan 700 kedi kurtarıldı
MHRS portal tahlil sonucu sorgulama nasıl olur 2020 girişi
Yorumlar