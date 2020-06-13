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MHP'li Cemal Enginyurt 'AK Partilileri ve Erdoğan'ı en çok niye sen savunuyorsun' diyenlere yanıt verdi

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Partilileri savunduğu için kendisini eleştirenlere Cumhur ittifakının mezara kadar olduğunu belirterek "Ya dostsundur, ya da değil. Biz ölümüne dostuz." diye cevap verdi.

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MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Twitter hesabından sert çıkışlarıyla gündeme gelen Enginyurt, bu kez Erdoğan'a destek çıkmasını eleştirenlere verdiği yanıtla konuşuluyor.

"Erdoğan kırmızı çizgimiz"

Enginyurt, son açıklamasında "Ak Partilileri ve Cumhurbaşkanımızı, en çok niye sen savunuyorsun diyenler! Ak Parti ve MHP CUMHUR İTTİFAKI, yani pazara kadar değil mezara kadar bir birliktelik kurdu. Sayın @dbdevletbahceli ve Sayın @RTErdogan kırmızı çizgimiz. Ya dostdursun,ya da değil. Biz ölümüne dostuz." ifadelerine yer verdi.

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