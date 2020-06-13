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Stada giremeyince vinç kiralayıp maçı öyle izledi

İhlas Haber Ajansı

Koronavirüs nedeniyle stadyumların seyircilere kapalı olduğu Polonya'da bir taraftar tuttuğu Slaska Wroclaw takımının maçını vinç kiralayarak izledi.

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Polonyalı Tomasz Zolkiewcz'in takım sevgisi ülkede gündem oldu. Korona virüs dolayısıyla 81 gün ara verilen Polonya Ekstraklasa'nın 29 Mayıs'ta tekrar başlamasının ardından takımı Slaska Wroclaw'ın maçlarına hasret kalan Tomasz Zolkiewicz'i stadyumların taraftarlara kapalı olması durduramadı.

Zolkiewicz takımına olan aşkı dolayısıyla geçtiğimiz Çarşamba günü Slaska Wroclaw'ın deplasmanda karşılaştığı Wisla Plock maçı için Plock kentine geldi. 19 Haziran'dan itibaren stadyum kapasitesinin yüzde 25'i kadar taraftarın maçlara alınmasının planlandığı ülkede Tomasz Zolkiewicz stadyuma girememeye daha fazla dayanamadı, takımımın maçını izleyebilmek için personel yükseltme aracı kiraladı.

Vinç kiraladı maçı izledi
Zolkiewicz'in 90 dakika boyunca aracın tepesinden takımına tezahürat yaptığı maç Slaska Wroclaw'ın 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi. Skorla yüzü gülen ateşli taraftarın vincin tepesinde çekilmiş fotoğrafının sosyal medyada yayınlanmasının ardından Slaska Wroclaw kulübü Tomasz Zolkiewicz'e ulaştı. Teknik Direktör Vitezslav Lavicka takım olarak kendilerine verdiği destekten ötürü Zolkiewicz'e teşekkür ve saygı ifadelerini iletti.

Maça davet edildi
Lavicka, sıkı taraftar Zolkiewicz'i Slaska Wroclaw'ın 14 Haziran Pazar günü LKS Lodz takımıyla oynayacağı maça da davet etti. Teknik direktörün daveti üzerine söz konusu davranışı için kimseden hiçbir beklentisi olmadığını belirten Tomasz Zolkiewicz, "Tribünlerde sizinle beraber olacak olmak benim için en büyük ödül" şeklinde konuştu. Zolkiewicz, Pazar günü oynanacak karşılaşmada 45 bin kişilik stadyumda maçı izleyecek tek taraftar olacak.

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