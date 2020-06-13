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Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile GAP İdaresi arasında önemli anlaşma!

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, 12 Haziran 2020 tarihinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın faaliyetleri hakkında bilgi almak, karşılıklı deneyim paylaşımında bulunmak ve önümüzdeki dönemde birlikte yürütülecek olan projelerden üç tanesine ait protokolün imza törenini gerçekleştirmek amacıyla GAP İdaresi Başkanlığını ziyaret etti.

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Yapılan toplantıda, GAP İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen “Tarımsal Üretimin Geliştirilmesi Projesi” kapsamında desteklenen “Sütümü Soğutuyorum Değerini Arttırıyorum Projesi” ne ilişkin ve “GAP Bölgesi Turizm Fiziki Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi” ile desteklenen “Dülük Kaya Mezarları Çevre Düzenlemesi Projesi” ile “Tilmen Höyük Çevre Düzenlemesi Projesi” nin iş birliği protokolleri taraflarca imzalandı.

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