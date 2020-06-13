CHP bekçi düzenlemesini AYM'ye götürecek! "Keyfi durumlar yaratmaya elverişli"

CHP, Anayasa Mahkemesi'ne çarşı ve mahalle bekçilerinin yetkilerini düzenleyen kanunun iptali için başvuracak. "Keyfi durumlar yaratmaya elverişli" diyen CHP İstanbul Milletvekili İbrahim Kaboğlu, düzenleme için "açık şekilde Anayasa’ya aykırılık içeriyor" ifadelerini kullandı.

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Bekçilere verilen yetkilerin Anayasa’ya aykırı olduğunu belirten CHP yönetimi, 18 maddelik kanunun 5, 6 ve 7. maddelerindeki yedi düzenlemeye itiraz edecek.

Açık şekilde Anayasa’ya aykırı

CHP'li Vekil Kaboğlu, teklifteki bazı düzenlemelerin tartışmaya gerek olmayacak kadar açık şekilde Anayasa’ya aykırılık içerdiğini vurguladı.

"Keyfi durumlar yaratmaya elverişli"

Kaboğlu, açıklamasında şunları kaydetti:

Bekçilere tanınan geniş ve keyfiliğe açık yetkiler, devletin ahlak polisliği yapması ve bireylerin hayat tarzına müdahale etmesi riskini içermektedir. Teklifteki birçok düzenleme; hukuki belirlilik ve güvenlik ilkelerine aykırıdır ve keyfi durumlar yaratmaya elverişlidir. Bu kapsamda Anayasa Mahkemesi’ne başvurumuzu yapacağız.